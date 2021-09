Guarda Municipal de Volta Redonda recebe quatro novas viaturas

Veículos serão utilizados pelas equipes da Unidade da Guarda Comunitária

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recebeu na tarde desta sexta-feira, dia 03, quatro novas viaturas para a corporação. Os veículos, da marca Caoa Cherry, modelo Tiggo 2, foram adquiridos pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Antônio Furtado de R$ 600 mil. A mesma emenda permitiu a compra de oito motocicletas Yamaha Lander 250, que chegam para a corporação no prazo de um mês.

Os novos carros serão utilizados pelas quatro equipes da Unidade da Guarda Comunitária, que fazem a ligação entre a população e o Poder Público. O município foi dividido em quatro setores e este grupo de guardas municipais recebe as demandas diretamente dos moradores. As motos serão usadas no trabalho cotidiano da guarda, no controle do tráfego e rondas escolares, com o retorno das aulas presenciais, por exemplo.

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, agradeceu ao deputado pelos novos equipamentos de segurança. “Os veículos novos e mais modernos vão colaborar para que a corporação cumpra o dever de manter a cidade organizada e segura com mais eficiência”, afirmou.

O deputado federal Antônio Furtado lembrou que recebeu uma placa de “Amigo da GMVR”, quando deixou a 93ª Delegacia de Polícia do município. “Recebi a homenagem e com esta emenda agradeço e provo que continuo amigo da corporação e preocupado com a segurança das pessoas desta cidade”, disse, afirmando que enquanto estiver na Câmara Federal vai trazer recursos para Volta Redonda e citou a emenda de bancada de R$ 5 milhões que conseguiu para implantação do Hospital da Criança, anexo ao Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro.

O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Carlos Macedo, também agradeceu os recursos destinados a Volta Redonda, por meio de emenda parlamentar, pelo deputado. “Neste momento de crise financeira enfrentada pelo município por conta de queda na receita e das dívidas deixadas pela gestão anterior, a ajuda tem sido fundamental para seguirmos com o processo de reconstrução da cidade”, disse.

A cerimônia de entrega dos veículos, na sede da Guarda Municipal, na Ilha São João, contou ainda com a participação da Banda Municipal, sob regência do maestro Rinaldo Galvão; da secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela; da embaixadora do projeto “Mulheres de Aço” de Volta Redonda, Érica Paes, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; do coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Rubens Siqueira; e dos vereadores de Volta Redonda Antônio Regio, o Lela, e Cacau da Padaria.

Após a solenidade, um grupo de alunas do projeto “Mulheres de Aço”, que visa incentivar o protagonismo feminino através de técnicas de defesa pessoal por meio das artes marciais, como o jiu-jitsu, e guardas municipais participaram de palestra de conscientização pelo fim da violência contra mulher com o tema Lei Maria da Penha ministrada pelo deputado Antônio Furtado, na sede da Defesa Civil. Secom/PMVR