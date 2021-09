Morre o ator Sérgio Mamberti, aos 82 anos

Morreu na madrugada desta sexta-feira, o ator Sergio Mamberti, de 82 anos, que estava internado há duas semana na UTI, em um hospital da rede Prevent Senior, em São Paulo.

A confirmação foi feita pelo filho Carlos Mamberti. Mamberti não suportou as consequências de uma infecção nos pulmões. O ator havia lançado em abril deste ano sua autobiografia, “Sérgio Mamberti: Senhor do Meu Tempo”, pela Edições Sesc. A família ainda não informou o velório e o local do sepultamento.

Em julho deste ano, Mamberti havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passa por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta.

CARREIRA – No teatro, em 35 anos de carreira, atuou em mais de 70 peças e dirigiu quase uma dezena de peças. Também teve uma carreira de sucessos no cinema, como em “O Bandido da Luz Vermelha” (1968), “Toda Nudez Será Castigada” (1973), “O Homem do Pau Brasil” (1980), “A Hora da Estrela” (1985), e “A Dama do Cine Shangai” (1987).