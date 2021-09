Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus da Triecon, na tarde deste sábado, deixou duas pessoas feridas na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Os feridos estavam em um carro de passeio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus ficou atravessado na pista e o carro foi bastante atingido na lateral do veículo. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.

O estado de saúde das vítimas não foi informado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também ajudou no atendimento às vítimas.