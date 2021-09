Um jovem, de 20 anos, foi peso por policiais militares na noite de sexta-feira, suspeito de tráfico de drogas na Rua Santo Dias, no bairro Fazenda da Barra I, em Resende. Os agentes chegaram até o suspeito depois de informações de que um rapaz com roupa azul, cabelo pintado de loiro e uma mochila, estaria vendendo drogas no local.

Durante tentativa de abordagem, o rapaz tentou fugir pulando o muro de uma casa, mas foi alcançado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.