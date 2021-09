Operação Independência é realizada nas rodovias federais

A Operação Independência que iniciou no início da madrugada de sexta-feira, vai se estender até a meia-noite de terça-feira, dia 7 nas principais rodovias federais do país. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está contando com reforço de equipes extras, cujo objetivo é dar mais segurança aos usuários das rodovias federais.

Será priorizada a fiscalização das infrações que possam acarretar acidentes graves, como o excesso de velocidade, o uso de álcool, uso de cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, condições gerais dos veículos, ultrapassagem indevida, motocicletas e outros itens de segurança.