Subprefeitura do Retiro registra aumento no número de atendimentos

Solicitações atendidas foram 51% maior em agosto, em comparação à média de janeiro e fevereiro

A Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda, vem mantendo a tendência de crescimento no número de atendimentos realizados. De acordo com o último levantamento feito pela autarquia, o mês de agosto superou a média dos dois primeiros meses do ano – janeiro e fevereiro tiveram média de 4.436 atendimentos, enquanto que em agosto registrou 6.940 (número 51% maior).

Se comparados à média dos meses de março e abril (5.654), os números de agosto também foram maiores (22% a mais). Em relação aos quadrimestres deste ano, o crescimento do segundo (de maio a agosto) foi 26% maior que o registrado no primeiro (janeiro a abril).

O coordenador da subprefeitura, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, explicou que diversas ações têm contribuído para o crescimento no número de atendimentos à população. Dentre eles, estão: a metodologia de trabalho, direcionada para o auxílio às pessoas com dificuldade de acesso a serviços digitais (iniciado em março); o aumento no número de vagas de emprego e a consequente utilização do auditório da subprefeitura para realização de processos seletivos.

“Muitas pessoas têm elogiado o atendimento da equipe da Subprefeitura do Retiro. As pessoas no bairro me param na rua para falar disso. Para os próximos meses, pensamos em criar um sistema para receber reclamações, sugestões e elogios”, acrescentou Jorginho.

Ainda de acordo com o coordenador da autarquia, desde o último dia 1º de setembro, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), a subprefeitura está recebendo os requerimentos dos aposentados e pensionistas que solicitam o desconto de 50% no IPTU 2022.

A Subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 46, no bairro Retiro e o horário de atendimento é das 8h às 17h.

Fotos