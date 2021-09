A Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer (APAZ) de Volta Redonda está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira, dia 9 de setembro, para mais uma capacitação gratuita de cuidador de pessoas com Alzheimer. Os interessados podem solicitar a ficha de inscrição através do e-mail: jpantaleao91@gmail.com. As vagas são limitadas.

Por conta da pandemia, o curso continua sendo on-line e acontecerá nos dias 14, 21 e 28 de setembro e 5 de outubro, sempre com início às 19 horas, na plataforma Zoom. O link para participar da capacitação será enviado aos inscritos. No dia 13 de outubro haverá a palestra de encerramento.

Na primeira semana, o curso vai trabalhar temas relacionados à sintomatologia da doença, aspectos emocionais, sociais e físicos, fases da doença: inicial, intermediária e grave ou severa. Além disso, serão abordados tópicos sobre família, paciente, cuidador, funções, atividades diárias, seleção e exibição do vídeo “Cuidando de Maria – fase inicial”.

Na segunda semana, o conteúdo será alimentação, tipos de alimentos, utilização nas diversas fases da doença, higiene pessoal, cuidados pessoais, cuidados com o ambiente físico e exibição do vídeo “Cuidando de Maria – fase intermediária”.

O foco da terceira semana de capacitação será os exercícios físicos com os pacientes, ou seja, exercícios físicos ocupacionais e sensoriais, nas diferentes fases da doença: inicial, intermediária e grave ou severa. Será exibido o vídeo “Cuidado de Maria – fase grave”.

Na quarta semana, os alunos vão adquirir conhecimento sobre como cuidar dos pacientes, com projeções de vídeos, espaço para perguntas e exibição da entrevista com Jorge Pantaleão, no programa “Encontro com Fátima Bernardes”.

A palestra que encerrará a programação terá como tema “Como deve ser um cuidador de paciente com a demência de Alzheimer”, que contará com as participações do médico geriatra, José Roberto Barroso Arantes, do presidente da APAZ-VR, Jorge Pantaleão, e do professor de educação física e terapeuta ocupacional, Denilson Aparecido da Silva.

Essa capacitação tem o apoio do Lions Clube Volta Redonda e do Gacemss, e os alunos recebem certificados emitidos pela APAZ. Mais informações através do WhatsApp (24) 9 9988-1764.