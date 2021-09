Colisão deixa uma pessoa ferida na Lúcio Meira, em Volta Redonda

A Rodovia Lúcio Meira (BR-393) registrou dois acidentes no início da madrugada deste domingo. O primeiro ocorreu no km 286, em Barra do Piraí.

O outro acidente foi registrado por volta de uma hora, na altura do bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. A colisão foi lateral envolvendo o veículo GM Vectra e um Honda Civic. Os dois veículos com placas de Volta Redonda seguiam no sentido Barra do Piraí, quando na altura do km 286 se chocaram.

O condutor do Vectra, de 40 anos, sofreu lesões leves. Ele foi socorrido e levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O condutor do Honda Civic, não ficou ferido.