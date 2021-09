Homem é assassinado no bairro Santo Agostinho

Um homem identificado como Jonatan Oliveira de Souza, de 27 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (5), no Bar do Dico, na Rua Curitiba, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

No momento desta publicação a polícia estava no local e a perícia era aguardada. De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta estacionaram em frente ao bar, desceram e efetuaram os disparos.

O local fica ao lado de uma igreja, onde uma missa estava sendo celebrada no momento dos disparos. Um vídeo, circulando pelas redes sociais, mostra o susto no momento dos disparos. Veja o vídeo abaixo.