Idoso morto numa praça é pai do atual prefeito de Vassouras

Nilton Gonçalves de Oliveira, de 64 anos, assassinado a tiros na manhã deste domingo, é pai do ex-prefeito de Vassouras, Renan Vinícius Santos de Oliveira. Nilton foi assassinado na praça principal da cidade localizada na Rua Barão de Vassouras, no Centro de Vassouras. O delegado de Vassouras, Luiz Jorge Rodrigues, confirmou a informação.

As primeiras informações dão conta de que dois homens chegaram e desferiram vários tiros contra a vítima. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas constatou que a vítima morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). (Foto: Redes sociais)