Operação Foco apreende mais de cinco toneladas de mercadorias piratas

Essa é a primeira grande apreensão da operação que foi lançada esta semana pelo Governo do Estado

Agentes da Operação Foco, com apoio da receita estadual e da Polícia Civil, fizeram sua primeira grande apreensão desde que o programa foi lançado há menos de uma semana. No início da manhã desta sexta-feira (03/09), uma carreta e dois caminhões transportando mais de cinco toneladas de mercadorias piratas foram apreendidos no posto fiscal de Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense.

Resultado de uma ação conjunta de combate à sonegação fiscal e à pirataria, os produtos são provenientes da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. Os agentes encontraram milhares de pares de calçados de diversas marcas, que estavam escondidos nos veículos, misturados a produtos legalizados. O material está sendo contabilizado e será encaminhado para a 108ª DP (Três Rios).

– Essa é a primeira grande apreensão já com a nova operação. Estamos trabalhando para ajudar a aumentar a arrecadação do estado e a Operação Foco é essencial nessa retomada. O objetivo é contribuir, por meio de ações integradas e pautadas pela inteligência – disse o subsecretário especial de Controle de Divisas, Edu Guimarães.

Recém lançada pelo Governo do Estado, a Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco – substitui o programa Barreira Fiscal e inaugura em sua estrutura uma Coordenadoria de Inteligência. O programa atua na repressão ao crime e à entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados no estado.

A Operação Foco vai atuar de maneira volante em vários pontos de entrada para o estado, além de manter a fiscalização nos postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.