Volta Redonda adere ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

Adesão permitirá que a cidade adote práticas para reduzir fragilidades

O município de Volta Redonda, através da Controladoria Geral do Município (CGM), aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). O Programa é voltado a todos os gestores das organizações públicas (nas esferas municipal, estadual e federal, e dos três poderes em todos os estados), e tem o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares parecidos aos de países desenvolvidos.

De acordo com o controlador geral do Município, Dr. Gustavo Corrêa, através do programa, Volta Redonda terá condições de investir na adoção de um conjunto de práticas voltadas a reduzir as fragilidades e alcançar o nível de segurança desejável para que sejam tomadas decisões em um ambiente com ética e integridade.

“A adesão ao PNPC vai ao encontro da marca do Governo Municipal – Com o Povo, Honestidade e Competência. Iremos melhorar na prevenção, monitoramento detecção, investigação e correção de condutas ilícitas”, explicou Dr. Gustavo.

O PNPC é uma proposta adotada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com coordenação e execução das Redes de Controle nos Estados, patrocinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria Geral da União (CGU).

As diretrizes do programa são: fortalecer as estruturas de prevenção à corrupção das organizações públicas; induzir a melhoria do perfil dos gestores públicos; manter a corrupção no País sob controle.

Funcionamento

Por meio de uma plataforma de autosserviço on-line contínua, o gestor terá a oportunidade de avaliar sua instituição, descobrindo antecipadamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas. A partir desse diagnóstico, ele terá acesso a um plano de ação específico que apresentará sugestões e propostas adequadas às necessidades da sua entidade.

O programa oferece, ainda, orientações, treinamentos, modelos e dispõe de parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas para implantação dos mecanismos de controle à corrupção. Secom/PMVR.