Colisão envolve carro e carreta na Dutra, em Resende

Uma colisão (lateral) ocorrida no final da tarde de domingo, por volta das 16h40min, deixou uma pessoa ferida no km 303, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

A equipe da 7ª Delegacia esteve no local e constatou que o Citroën C3, colidiu na lateral de uma carreta. Segundo o condutor do veiculo de passeio, de 52 anos, sua companheira, de 47 anos, que não estava usando o cinto de segurança, puxou o volante fazendo o carro virar e colidir na lateral da carreta. A vítima foi projetada contra o para-brisas do veículo e ficou ferida. Ela foi socorrida por uma equipe médica da NovaDutra e levada para o Hospital de Emergência, de Resende.

A ser submetido ao teste etílico (bafômetro), o resultado foi negativo para o condutor da carreta. Para o condutor do veículo Citroën, o resultado foi 0,17 mg/L, insuficiente para a prisão, mas foi detido por lesão corporal. A ocorrência foi apresentada na 89ª DP de Resende.

A PRF constatou também que o Citroën está com licenciamento vencido desde 2015 e com pneus em mau estado, sendo aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 3.423,40 e o veículo foi recolhido ao pátio.