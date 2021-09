Jovem é flagrado com arma no bairro Ano Bom

Um jovem, de 21 anos, foi flagrado por policiais militares com um revólver calibre 38 (CBC), com uma munição deflagrada, na Rua José Almeida Filho, sem número, no local conhecido como “Retorno”, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa

Uma denúncia anônima informando de que o jovem estaria fazendo vários disparos, inclusive na rua, levou os agentes até o local, onde avistaram o homem vestindo bermuda branca, camisa preta com uma arma na mão.

O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado na Rua Joaquim Soares em direção a Rua José Almeida Filho, onde foi preso num quintal de uma residência, aparentemente abandonada. Após o registro de ocorrência, o suspeito permaneceu preso.