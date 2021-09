Laços do Amor promove Bazar Beneficente

A Associação Laços do Amor vai promover nesta sexta-feira, dia 9, um bazar beneficente de 9 às 17 horas, no Bless Centro Técnico de Beleza, que fica na Rua Gustavo Lira, número 334, no Centro, de Volta Redonda.

A Laços de Amor tem projetos como, fabricar perucas para mulheres e crianças com câncer e alopecia. Antes um projeto, a associação teve início em junho de 2014. O bazar vai contar com o apoio financeiro do Bless Centro Técnico de Beleza e com voluntários. A entidade atende a cidade de Volta Redonda e todo o território nacional.

A associação é sem fins lucrativos e conta com doações. Contatos: (24) 3337-5535/999113033