O soldado da Polícia Militar identificado até o momento desta publicação apenas como Mateus Marques, de 31 anos, morreu no início da manhã desta segunda-feira (dia 6) em um acidente de trânsito no entroncamento da Rodovia dos Metalúrgicos com a Dutra, em Volta Redonda. O PM conduzia um Prisma e perdeu o controle ao fazer uma curva.

Segundo os bombeiros, o corpo do militar foi arremessado para fora do veículo. O acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso para São Paulo. Por se tratar de uma rodovia, o registro é realizado pela Polícia Rodoviária Federal.

No interior do carro foi encontrada uma mochila com a farda do policial, dois carregadores com 29 munições calibre .40, cartões bancários e aparelho celular. O soldado estava na corporação há menos de um ano. Anteriormente, ele trabalhou no UniFoa. Ele deixa esposa, que está grávida do primeiro filho do casal. A reportagem é do jornal Folha do Aço. (Foto: Reprodução)