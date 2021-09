Acidente envolve três veículos Lúcio Meira, na Vila Santa Cecília

Um veículo de autoescola e outros três carros se envolveram em um acidente na noite desta terça-feira (7) em Volta Redonda. Os carros bateram no trecho urbano na BR-393 (Lúcio Meira), na Vila Santa Cecília, em frente ao Sider Shopping, sentido Barra Mansa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um jovem de 21 anos ficou ferido. Uma ambulância da corporação e outra do Samu foram até o local realizar os primeiros socorros. A vítima foi levada ao Hospital São João Batista com lesões no crânio.

Não havia informações sobre o carro em que a vítima estava. O carro de autoescola envolvido no acidente é da “4 rodas”, localizada no bairro Ponte Alta. Felipe Cury