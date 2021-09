Em alusão ao feriado da Independência do Brasil, a Guarda Municipal de Barra Mansa realizou na manhã desta terça-feira, 07, o tradicional ato cívico de hasteamento da bandeira nacional, do estado e do município. O evento ocorreu na Praça da Liberdade, no Centro.

O Comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, falou sobre a cerimônia. “É um ato patriota de muita importância que reflete nosso orgulho pelo país e por toda nossa história”, finalizou. Fotos: Divulgação