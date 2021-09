Policiais militares detiveram na tarde desta terça-feira, um homem e um adolescente num condomínio do residencial no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Policiais militares receberam informações sobre um baile funk que estava acontecendo no local.

Os agentes partiram para o local e quando chegaram foram recebidos à tiros. Houve revide e após o confronto os policiais apreenderam revólver calibre 38, três munições intactas, duas deflagradas e uma picotada, dois rádios transmissores, 29 pinos de cocaína, duas barras de maconha, dois comprimidos de LSD, três comprimidos de ecstasy, uma capa de colete balístico, uma folha com anotações do tráfico e R$ 147. Eles foram conduzidos para a delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar