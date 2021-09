Medicamentos pode impedir a replicação da Covid-19

Cientistas da USP identificam sete medicamentos que podem impedir a replicação da Covid-19 em células infectadas. O estudo selecionou mais de onze mil remédios e os testou por uma técnica feita com o uso do computador, conhecida como reposicionamento de fármacos.

O próximo passo dos pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP será verificar a eficácia dos medicamentos selecionados, in vitro. Se o resultado for comprovado, eles serão testados em células humanas, para que seja averiguado se poderão ser usados contra o coronavírus.

A coordenadora do estudo, professora Cristiane Guzzo, diz que os sete medicamentos já são aprovados pela agência reguladora dos Estados Unidos, o que deve facilitar o avanço da pesquisa.

Entre os remédios selecionados estão antibióticos e fármacos destinados ao tratamento da enxaqueca e da asma.