Policia Militar apreende drogas no bairro Santo Agostinho

Agentes do 28º BPM apreenderam várias drogas e materiais para o tráfico na segunda-feira, dentro de uma bolsa na Servidão Margarida, na Rua Natal, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Foram apreendidos 31 pinos de cocaína, 17 trouxinhas de maconha, 18 pedras de crack, dois rádios de comunicação e R$ 38. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Quando deixavam o local os agentes depararam com um menor, de 16 anos, com as mesmas características informadas na denúncia. O menor negou estar traficando no local.

Os agentes foram até a casa do menor e foram autorizados a entrar, mas nada de ilegal foi encontrado. Ele foi levado a delegacia junto com a mãe e liberado em seguida. Foto: Polícia Militar