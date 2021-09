Suicídio é a terceira causa de mortes entre jovens brasileiros

O aumento alarmante no índice de suicídios entre jovens: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2020), o suicido é a 3 ª causa de mortes entre jovens brasileiros.

No Brasil cerca de 12 mil pessoas por ano tiram suas vidas, isso mostra que a cada 46 segundos, uma pessoa não existe mais por ter cometido o suicídio. Uma realidade ainda mais devastadora quando entre as vitimas estão brasileiros com idade entre 10 e 29 anos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aumento do índice entre jovens é uma das questões mais desafiadoras que a saúde pública tem enfrentado nos últimos 5 anos. Os casos pioraram durante a pandemia de covid-19. Dados registrados no mundo inteiro através dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, revelaram um aumento de 50% de tentativas de suicídio entre jovens de 12 a 17 anos.

Para os órgãos internacionais, estamos diante de um grave problema de saúde pública mundial.

Segundo a psicóloga especialista em neuropsicologia infantil, Juliana Targino, o suicídio ainda é um universo difícil de ser compreendido pelos profissionais de saúde, pais e educadores da contemporaneidade, visto que existem vários fatores considerados de risco para um adolescente ou jovem cometer o suicídio.

´´Quando falamos de suicídio, precisamos entender que não existe um denominador comum entre todos os casos concretizados. As pesquisas nos apontam que 96,6 % dos casos entre jovens estão associados aos transtornos mentais como depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar. Entretanto existem já estudos que vem mostrando uma mudança significativa nessa curva de fatores de risco. Esses estudos apontam que causas relacionadas ao desemprego, falta de expectativa futura, impacto do uso das redes sociais, bullying, conflitos relacionados a orientação sexual e ausência de tratamento específico, também estão entre os fatores motivacionais para a concretização do suicídio entre adolescente e jovens.“

A OMS afirma que os suicídios concretizados, 90% dos casos tem prevenção. A neuropsicóloga Juliana Targino diz que ninguém decide tirar a própria vida do dia pra noite. É um acúmulo de situações que a pessoa vai enchendo seu copinho e que uma hora entorna. É importante destacar que qualquer comportamento diferente do adolescente, os pais precisam imediatamente procurar orientação de um profissional especializado para fazer uma avaliação. “ Comenta a neuropsicóloga infantil Juliana Targino.

Juliana Targino, psicóloga especialista em neuropsicologia infantil