Comissão Especial de Inquérito escuta comando da Guarda Municipal

Comando da Guarda Municipal nega qualquer tipo de desvio de conduta

A Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Volta Redonda que visa apurar possíveis desvios de condutas na instituição, iniciou seus trabalhos na manhã desta quarta-feira. O Vereador Sidney Dinho (Patriota), presidente da Comissão, se reuniu com a direção e o setor jurídico do Sindicato dos Funcionários Públicos, entidade a qual alguns Guardas Municipais recorreram na busca de assistência.

A Comissão foi instaurada após várias informações sobre possíveis abusos cometidos pela direção da guarda em suas dependências, no dia a dia de serviço. O Sindicato enviou à comissão documentos, os quais serão levados em consideração durante os trabalhos. Na parte da tarde, a partir das 14 horas, a comissão que é composta também pelos vereadores Jorge Fuede e Lela, ouviram os quatro integrantes da Guarda que hoje compõem o comando.

O Secretário e Comandante João Batista, o Sub Comandante Silvano, o Corregedor Valdo e o responsável pelo setor de inteligência Ronaldo Botelho, negaram os fatos divulgados na mídia e redes sociais. A Comissão prosseguirá com os depoimentos de guardas citados em documentos e nos próprios depoimentos colhidos no dia de hoje.

– “A princípio, novos depoimentos serão tomados na próxima segunda feira. O objetivo é trazer para os autos a versões de ambos os lados e o que é mais importante, buscar a verdade real dos fatos.” Sidney Teixeira (Dinho) – Vereador