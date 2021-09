Também serão vacinadas pessoas com segundas doses agendadas

Nesta quinta-feira, 09, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, dá continuidade à aplicação da terceira dose de reforço em idosos que residem em lares de longa permanência. Além disso, o serviço se estenderá para pessoas agendadas para receberem a segunda dose da vacina.

O horário de atendimento para a aplicação da D2 será dividido de acordo com os locais. Nas unidades sentinelas dos bairros Bocaininha e Vila Orlandélia, o serviço será das 09h às 20h. Já nos demais postos e no Teatro, no Parque da Cidade, será das 09h às 16h. É necessário levar o cartão de vacinação que comprove a aplicação da D1.

O secretário de Saúde do município, Sérgio Gomes, falou sobre a D3. “Inicialmente, estamos fazendo a aplicação em idosos em instituições de longa permanência. Posteriormente, o serviço abrangerá os demais cidadãos preconizados pela nota técnica. Estamos organizando esta fase da imunização por faixa etária, pois não conseguimos atender todos de uma só vez. É importante lembrar que só será aplicada, neste momento, no grupo escolhido pela nota técnica após 6 meses da D2.”, explicou.

VACINAÇÃO EM POSTOS DE SAÚDE

Inicialmente foram definidos 21 postos de saúde, incluindo o Teatro do Parque da Cidade, que compreende a região central, abrangendo todos os pontos da cidade.

Unidades de Saúde com vacinação anti Covid:

– Floriano (3328-1783)

– Amparo (24-3338-1152)

– Santa Rita de Cássia (24-3341-7530)

– Santa Rita de Fátima (24-3341-1809)

– Rialto (24-3328-1487)

– Belo Horizonte (24-3326-6992)

– Vista Alegre (Ismael de Souza) (24- 3328-4346)

– Ismael de Souza – Goiabal (24-3328-4346)

– Colônia PSF (24-3324-5393)

– Bocaininha (24-3326-9678)

– Coringa I (24-3326-5348)

– São Francisco (24-3328-5521)

-Vila Orlandélia (24-3324-5811)

– Cotiara (24-3326-3036)

– KM 4 (24-3328-2310)

– São Pedro (24-3328-2795)

– Nova Esperança

– Vila Principal (24-3323-2694)

– Boa Vista II (24-3348-1923)

– Jardim Primavera (24-3323-6700)

– Paraíso de Baixo (24-3340-9150).

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem se encaminhar a unidade de saúde ou efetuar ligação telefônica.

VACINAÇÃO EM ACAMADOS MAIORES DE 12 ANOS

Nessa quarta-feira, 08, a Secretaria de Saúde deu início ao agendamento da vacinação para acamados maiores de 12 anos. Para marcar o procedimento, o responsável deve fazer contato através do telefone (24) 99842-5935. É indispensável a apresentação do laudo médico que comprove a condição de acamado. Fotos: Paulo Dimas e Felipe Vieira