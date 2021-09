Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morre aos 52 anos

Produtor musical descobriu um câncer no peritônio em 2020 e deixa mulher e filha

O produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira, vítima de um câncer. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O músico foi diagnosticado com a doença, pela terceira vez, em setembro. Ele estava com três tumores no peritônio, uma membrana que envolve a parede abdominal. Dudu tinha vencido duas batalhas contra o câncer. Em março de 2019, descobriu um tumor no pâncreas e, depois, um nódulo na mesma região.

O produtor musical fazia exames mensais para acompanhar a doença e, em setembro de 2021. O produtor musical deixa a mulher Valeska Braga, com quem foi casado durante 17 anos, e a filha Laura, de apenas quatro anos.