Guarda Municipal recupera carro furtado e cartões de crédito

Guardas municipais recuperaram nesta quarta-feira (8) um carro que havia sido furtado em Barra Mansa. O veículo estava estacionado na Avenida Lucas Evangelista, ao lado do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Aterrado, e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O carro foi encontrado por agentes que estavam em patrulhamento. Os guardas se depararam com o veículo estacionado de forma irregular e ao consultarem o sistema nacional de segurança pública (Infoseg) descobriram que o carro havia sido roubado no último dia 3, em Barra Mansa. No interior dele, foram encontrados cartões de crédito e de alimentação, além de um relógio de pulso.

O veículo foi removido e encaminhado à delegacia, onde o registro do caso foi feito e o proprietário seria comunicado. Foto: Cedida pela GMVR