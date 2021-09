A prefeitura de Volta Redonda, município do Rio, com a decisão do Ministério da Saúde, iniciou a aplicação da terceira dose como reforço do imunizante contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos, que completaram o esquema de vacina há mais de seis meses e pessoas com baixa imunidade que foram vacinadas há ao menos 28 dias.

Por esse motivo, o Lar Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur, da Legião da Boa Vontade, recebeu os profissionais da área da saúde para aplicação da terceira dose nos idosos atendidos pela Instituição e também nos colaboradores que exercem atividades no abrigo da LBV.

Vale destacar que todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus são devidamente exercidos pela equipe no local, garantindo a segurança dos assistidos, pois os idosos que residem em abrigos, por estarem no grupo mais vulnerável, necessitam de todos os cuidados para minimizar suas fragilidades diante da Covid-19.

Em Volta Redonda, o Lar Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur fica localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, 5079 – Santa Rita do Zarur – (24) 3344-2100.