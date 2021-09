Pinheiral promove “Feira do Artesão”, edição especial de primavera

Com o objetivo de aumentar as vendas e a visibilidade dos artesãos pinheiralenses, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), da Prefeitura de Pinheiral, realizará nesta sexta-feira, 10 de setembro, a “Feira da Primavera do Artesanato de Pinheiral”, uma edição especial temática da tradicional feira do artesão da cidade. O evento será realizado das 13h às 16h30, na Praça Igor Sousa, Centro (ao lado da sede da prefeitura) e é mais uma oportunidade de compra de produtos diferenciados com preços acessíveis e que valorizam o trabalho dos artistas locais.

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Thânia Amorim, o evento tem como objetivo gerar renda ao grupo de artesãos de Pinheiral.

‘‘Com o objetivo de gerar renda ao grupo de artesãos de Pinheiral, estaremos fazendo a feira da primavera, trazendo muito colorido e lindos produtos com esse grupo de profissionais. Neste momento de pandemia precisamos ser criativos e como todas as expositoras já se encontram vacinadas, se torna mais fácil o planejamento, pois sabemos o quanto esse segmento foi atingido pela crise sanitária causada pelo coronavírus. A expectativa é que todas tenham boas vendas, sempre seguindo os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19. Convidamos a todos para prestigiarem nosso evento!” disse a diretora.