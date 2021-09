Polícia Militar prende suspeito com arma e drogas em Três Rios

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem, de 21 anos e apreensão de drogas na Rua Arthur Sebastião de Toledo Ribas, no bairro Cantagalo, em Três Rios.

Policiais militares foram até o local para apurara uma denúncia de que traficantes do Rio de Janeiro estariam escondendo drogas em um posto de saúde, desativado. Um suspeito foi encontrado num terreno baldio ao lado. Ele tentou se desfazer da arma e dos entorpecentes, mas foi preso em flagrante, confessando ter saído de Realengo, no Rio. O preso foi indiciado por tráfico e porte ilegal de arma.

Foram apreendidos uma pistola calibre 380 com carregador contendo 12 munições intactas, 70 pedras crack, 12 pinos cocaína, três tabletes pequenos de maconha, R$ 135 em dinheiro e anotações com a contabilidade do tráfico. (Foto: Polícia Militar)