Nesta quarta-feira, 08, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizou a formatura da 1ª turma de brigada voluntária de combate a incêndio. A brigada é composta por civis e soldados do Tiro de Guerra.

A formatura ocorreu no Parque da Cidade e contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable. “Fico feliz em ver a quantidade de pessoas que abraçaram a causa e se empenharam neste curso. Em tempos de estiagem é muito importante envolver a sociedade nas ações de prevenção dos problemas que afetam toda a sociedade”.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, também participou do evento e explicou a necessidade da ação. “Através da ideia apresentada pelo Condema, conseguimos implantar o curso de brigada de incêndio e só temos que agradecer a todos. Hoje, finalizamos esta etapa com a entrega de certificados e já estamos tendo uma grande procura para a formação de novas turmas.”

O gerente de Unidade de Conservação e Recurso Hídrico da Secretaria de Meio Ambiente, Douglas Muniz, enfatizou que o objetivo do projeto é evitar os incêndios florestais e proteger a flora e fauna. Já a presidente do Condema, Juliana Viana, parabenizou a todos os envolvidos na proposta.

O treinamento da brigada voluntária teve início em junho deste ano. De lá pra cá, os voluntários participaram de cursos e treinamentos no Centro Universitário Barra Mansa (UBM), sob as orientações do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e em uma parceria com o Sindicato Rural, além do treinamento de Primeiros Socorros, ministrado pelo 7º Grupamento de Bombeiros e o exercício de captura e manuseio de animais peçonhentos, aplicado pelo Instituto Vital Brasil. O último treinamento aconteceu no Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA) do Rio de Janeiro, no quartel localizado na Floresta da Tijuca.