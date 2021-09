Alunos receberão seus certificados na próxima sexta-feira, dia 10, no Cine 9 de Abril, respeitando todas as medidas de proteção contra a covid-19

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), por meio do Departamento de Proteção Básica, vai entregar certificados a 332 pessoas que participaram das oficinas de Inclusão Produtiva e do Projeto Novos Horizontes. A cerimônia de formatura será na próxima sexta-feira, dia 10, às 14 horas no Cine 9 de Abril, respeitando todas as medidas de proteção contra a covid-19.

Artes em customização e pedrarias, artesanato com feltros, materiais reciclados, vidros, MDF, cabelereiro, barbeiro, corte e costura, culinária, estética, garçom e manicure. Estas foram às oficinas desenvolvidas em 25 unidades dos Centros de Referência em Assistência Socia(CRAS) de Volta Redonda.

O principal objetivo da Inclusão Produtiva é fortalecer a autonomia econômica dos usuários, ampliando suas oportunidades de acesso ao trabalho remunerado e a perspectiva de sustentabilidade própria.

Luiz Augusto da Silva, usuário do CRAS Vale Verde, está se formando no curso de barbearia e comemora a oportunidade de adquirir uma nova profissão no auge dos seus 40 anos de vida.

“Agradeço a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária por levarem as oficinas de Inclusão Produtiva para o bairro Vale Verde. Estou me formando na oficina de barbearia e aprendi técnicas orientadas pelo meu instrutor e me sinto pronto para ingressar no mercado de trabalho”, destacou.

O Secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, comemora mais uma formatura e se diz orgulhoso em poder contribuir com tantos cidadãos volta-redondenses, que buscam diariamente novas oportunidades de qualificação para ingresso e reingresso ao mercado de trabalho.

“Sabemos que neste período de pandemia muitas pessoas perderam suas fontes de renda. Fortalecer a autonomia e ampliar as oportunidades de acesso ao trabalho remunerado de 332 cidadãos, através destes Projetos da SMAC, é pra mim motivo de muita alegria.” Secom VR