Inscrições podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) até o dia 17 de setembro

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) promove mais uma oportunidade de atualização e qualificação para o mercado de trabalho. Desta vez, as oficinas gratuitas oferecidas à população são: Excel Avançado e Montagem e Manutenção de Microcomputador.

As aulas terão início no dia 20 de setembro e as inscrições podem ser feitas até o dia 17 nos CRAS dos bairros Retiro (Montagem e Manutenção de Microcomputador), Monte Castelo (Excel Avançado) e Siderlândia (Excel Avançado). Os interessados devem estar de posse da carteira de identidade. O número de vagas é limitado.

As oficinas serão voltadas para todas as pessoas que querem desenvolver suas habilidades na área de tecnologia. Durante os encontros, além da teoria, os alunos ainda desenvolverão a parte prática. Ao término das oficinas, cuja duração é de três meses, os alunos receberão certificado de conclusão.

Outras informações podem ser obtidas através dos telefones:

CRAS Retiro – 3338-9064

CRAS Monte Castelo – 3342-1725

CRAS Siderlândia – 3339-1951