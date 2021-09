Prefeitura estuda realização de projetos com o intercâmbio de profissionais e cursos no segmento na cidade

Antonio Geraldo e David Neri, artistas visuais de Volta Redonda, participam da ArtRio – Feira de Arte do Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de arte da América Latina que acontece todos os anos, desde 2011. O evento foi iniciado nessa quarta-feira (08) e seguirá até domingo, dia 12, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Os artistas foram convidados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), cada artista está expondo um quadro no stand da pasta.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou que por meio da boa parceria com o estado está estudando projetos de intercâmbio para que artistas do município possam expor em grandes feiras de artes. Anderson ainda mencionou que pretende viabilizar cursos no segmento cultural para a capacitação de artistas.

“O intercâmbio dos artistas do interior com eventos de arte de relevância é importante para o crescimento profissional. Promover mais encontros dessa natureza é um dos meus objetivos nesta gestão. Já existem projetos em andamento para levar artistas de Volta Redonda para expor na capital e trazer cursos na área da cultura para o município, estamos amadurecendo essa conversa com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa”, comentou.

O artista visual Antonio Geraldo foi um dos contemplados em 2020, no edital da SECEC-RJ, “Cultura Presente nas Redes”. O artista trabalha com oxidações de materiais como metal, ferro, aço, folhas, entre outros, mostrando a ação do tempo na decomposição dos objetos. Antonio disse que foi a primeira vez que participou como expositor em um evento a nível internacional. “Tenho mais de 30 anos com atelier fixo, em Volta Redonda, nunca fui neste evento e agora participando. Foi muito bom conhecer obras de artistas renomados. Me senti realizado em ver uma das técnicas expostas que são as oxidações em metal”, disse.

O artista David Neri, outro participante da ArtRio, também é ilustrador e tatuador e já foi contemplado no edital Aldir Blanc (2021). Neri comentou que participar da ArtRio é uma oportunidade sem igual para o currículo de qualquer artista.

“Essa participação só foi possível graças ao apoio das secretarias estadual e municipal de Cultura. Visitar a feira como expositor foi muito enriquecedor, dá uma injeção de ânimo estar em contato com outros criativos e também proporciona uma perspectiva mais ampla do mercado de arte”, pontuou.

Entre seus trabalhos, Neri utiliza guache, aquarela, óleo, acrílico, lápis de cor, pastel seco, carvão e pintura digital, tendo já trabalhado com esculturas em cerâmica, resina, gesso e mármore.