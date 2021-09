Pontos de vacinação foram descentralizados na rede de Atenção Básica e no drive-thru

A Secretaria de Saúde de Volta Redonda aplicou mais de 6,2 mil doses de vacina contra a Covid-19 somente nessa quarta-feira, dia 08. O balanço apurado, até o momento, apontou 6.244 doses de proteção e esperança distribuídas para um público que foi de adolescentes a idosos.

Com o resultado do drive-thru realizado na Ilha São João, onde foram aplicadas 4.089 vacinas, Volta Redonda ultrapassou a marca de 115 mil pessoas alcançadas com duas doses até o momento. Nas 46 Unidades de Saúde (rede de Atenção Básica) o número, até agora, é de 2.155 vacinas aplicadas, entre primeiras e terceiras doses.

O município iniciou na quarta-feira a vacinação de adolescentes sem comorbidades com 17 anos. Nesta quinta-feira, dia 10, estão sendo imunizados os adolescente de 16 anos. Porém, a vacinação para adolescentes de 12 a 15 anos, com comorbidades, continua sendo oferecida nas Unidades de Saúde. Com a ampliação da vacinação no público mais jovem, o município atingiu mais de 198 mil primeiras doses aplicadas e mais de 314 mil doses no total.

Também estão recebendo as primeiras doses hoje (10), grávidas em qualquer período gestacional, puérperas (até 45 dias pós-parto), lactantes que estejam em aleitamento. A secretaria ainda oferece a possibilidade de repescagem para adultos acima de 18 anos que por algum motivo ainda não tenham se vacinado.

Segunda dose

O cronograma de segundas doses segue sem alterações em Volta Redonda. Estão recebendo a dose vacinados com a primeira dose de AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech até 24/06 e para vacinados com a primeira dose de CoronaVac até 18/08. A terceira dose em idosos acima de 70 anos vacinados até 18/03 com a segunda dose também segue disponível nas Unidades de Saúde.