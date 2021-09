Deputado visita hospitais da Zona Norte do Rio

O deputado estadual, Danniel Librelon (REPUBLICANOS) esteve, na manhã desta quarta-feira (8), no Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), Zona Norte da capital. Recebido pelo médico, Dr. Paulo Freire e pela diretora administrativa, Drª. Renata Maria Santos, Librelon conheceu de perto a realidade do hospital, pôde observar as instalações e entender as dificuldades ali enfrentadas.

Presidente da Frente Parlamentar pela Humanização nos Serviços Públicos, em vigência na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (ALERJ), o parlamentar tem se preocupado ativamente com o setor da saúde não só na capital, mas em todo o estado e, por isso, tem trabalhado para elaborar projetos que tragam uma solução imediata que resolvam – principalmente – os déficits no atendimento médico. O intuito é englobar também a melhoria da infraestrutura nos atendimentos à população para propiciar melhorias diretas no setor.

“É importante que o servidor tenha estrutura para prestar um bom serviço para pacientes do Sistema Único de Saúde. Desde o início da pandemia, os profissionais da saúde operam verdadeiros milagres dentro de suas possibilidades. Se já havia a necessidade de melhoria, agora podemos sentir que isso ficou ainda mais evidente. Precisamos investir de forma eficiente para sanar as reais necessidades existentes”, reivindicou Librelon.

Ao final da manhã, o deputado visitou também o Hospital Estadual da Criança (HEC), que presta atendimento a crianças e jovens de 0 a 19 anos, além de realizar cirurgias de média e alta complexidade, tratamento oncológico e transplante de fígado e rim.

Autor da Lei 9.384/21, que prevê a Política Estadual para Prevenção e Controle do Câncer, Librelon conversou com o diretor, Dr. Jason Guido e com o assessor técnico de humanização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Rafael Fornerolli, e teve a oportunidade de ver como estão sendo implementadas as medidas abordadas na lei.

“É essencial que, mais do que nunca, sejam implementadas ações de detecção do câncer por meio do diagnóstico precoce. Nossa intenção é trazer esperança e mais chances de cura para as crianças e jovens que buscam tratamento aqui”, finalizou Librelon.