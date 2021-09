Duas pessoas ficam feridas em acidente em Barra do Piraí

Um acidente ocorrido na noite de quarta-feira, deixou duas pessoas feridas, Stefani Maia e Bruno Santos, no Centro de Barra do Piraí. O carro em que as vítimas estavam bateu na estrutura da Ponte Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítimas foram levadas com ferimentos moderados à Santa Casa de Misericórdia. A idade das vítimas não foi informada. Segundo a Guarda Municipal, o trânsito no local chegou a ficar lento, mas havia sido normalizado no momento desta publicação.