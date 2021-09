Policiais militares apreendem drogas e pistola no Morro da Conquista

A Polícia Militar receberam denúncia na noite de quarta-feira, por volta das 20h30min, sobre suspeitos que estariam com drogas e armados, na Rua Castelo, num escadão do Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

No local os agentes apreenderam, depois de um cerco, dois homens , de 25, 28 e uma mulher, de 19 anos, com uma pistola Sarsilmaz ST10, calibre 9mm, um carregador de pistola, 11 munições e 21 tabletes de maconha (aproximadamente um quilo), 62 Pinos de cocaína (40gr), três celulares e R$ 220. Um menor m de 15 anos, foi apreendido. Os suspeitos, as drogas, pistola e munições foram apresentados na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.