Escolinhas vão atender crianças e adolescentes a partir dos cinco anos de idade no Ginásio Poliesportivo do Siderlândia

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) abre inscrições para escolinhas de balé e futsal para crianças e adolescentes a partir dos cinco anos de idade. As aulas vão acontecer no Ginásio Poliesportivo Vanecina Freitas Henrique Vicente, na Avenida Presidente Kennedy, no Siderlândia. As inscrições devem ser feitas no local e horário das aulas. Para o balé, as turmas serão divididas entre 8h e 11h, de segunda a sexta; e no futsal, as terças e quintas, da 14h às 16h.

De acordo com os professores Gláucia Porto de Oliveira, de balé, e Carlos Roberto Andrade Paiva de Paula, de futsal, o início das aulas e a divisão das turmas vai depender da demanda. Podem se inscrever meninos e meninas nas duas modalidades e os documentos necessários são: foto 3X4, Certidão de Nascimento, Documento de Identidade do responsável e comprovante de residência.

O professor Carlos Roberto afirmou que a escolinha de futsal quer promover a iniciação à modalidade. “Não temos o objetivo de treinar atletas de alto rendimento. As aulas servem para incentivar a prática do esporte no contraturno da escola e proporcionar integração social entre as crianças e adolescentes”, explicou, deixando claro que se algum aluno se destacar e mostrar um talento diferenciado poderá ser encaminhado para uma escolinha de alto rendimento.

O subsecretário da Smel, Daniel Alves Ferreira Junior, ressaltou que a coordenação da secretaria tem procurado equilibrar a oferta de atividades nos ginásios entre esportes individuais, como dança, atletismo e badminton, e coletivos, futsal, handball e outros. “Sendo com o mesmo objetivo, damos a conotação de iniciação ao esporte, pensando no desenvolvimento das crianças, trabalhando as capacidades e habilidades motoras, muito mais do que incentivar a competitividade. Nosso foco é no desenvolvimento infantil”, afirmou Daniel.

Praça do Belmonte também sediará aulas de futsal

O professor Carlos Roberto, da Smel, informou que também está recebendo inscrições para escolinha de futsal na Praça Raimundo Gomes da Costa, no Belmonte. A documentação necessária e o público alvo são os mesmos do Ginásio do Siderlândia. E o horário das aulas é das 14 às 16h, as quartas e sextas-feiras.