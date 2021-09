AAP-VR recebe R$500 mil em verbas

destinadas pelo deputado Federal Delegado Antonio Furtado

O parlamentar aproveitou visita a associação para ver como os recursos estão sendo investidos

O trabalho de cuidado com os idosos realizado pela Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (APP-VR) tem sido considerado de grande importância, tanto que o deputado federal Delegado Antonio Furtado destinou R$500 mil para a ampliação dos atendimentos oferecidos à terceira idade. Para saber como a verba está sendo utilizada, o parlamentar esteve hoje (10/09) em visita na sede, em Volta Redonda.

– O trabalho desenvolvido pela AAP-VR é belíssimo e de grande utilidade para a nossa melhor idade. Muitos idosos estariam desassistidos se não fossem os atendimentos da Associação. É por isso que tenho trazido recursos, emendas parlamentares, para garantirem a continuidade desse trabalho – explicou o parlamentar.

Entre os projetos que foram ampliados com a chegada da verba de R$500 mil estão os polos de capacitação presencial e semipresencial com inclusão digital, o serviço de odontologia especializada com entrega de próteses bucais e a academia especializada com atendimentos de idosos e pessoas com deficiência por meio de aparelhos que garantam a acessibilidade.

– A Associação dos Aposentados tem essa característica de atender não só os seus associados, mas atender a população em geral. O deputado Delegado Antonio Furtado se tornou um parceiro e tem destinado emendas para que consigamos realizar esses e outros projetos. Fazemos questão de apresentar o local onde essa verba está sendo investida – agradeceu Eduardo Vaz, gerente de planejamento e controle da APP-VR.

Além dos projetos em andamento, a Associação lançará o programa “Turismo Inclusivo”, com a utilização da Sede Campestre como primeiro polo do Estado. Assim será possível atender idosos e deficientes físicos em um ambiente de lazer totalmente adaptado para as principais necessidades.

– Pensar em um local de passeio e lazer para os idosos é muito importante para a qualidade de vida dessas pessoas. É um projeto que tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, do meu amigo Tutuca, e que também terá o meu. Quando sabemos que o dinheiro destinado é bem empregado, temos a confiança de continuar incentivando novos projetos, afirmou o deputado Antonio Furtado

