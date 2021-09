Acidente deixa duas pessoas feridas na Rio-Santos, em Angra dos Reis

Duas mulheres ficaram feridas na tarde desta quinta-feira, em um acidente de moto ocorrido no km 524, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), nas proximidades da Praia Brava, em Angra dos Reis.

Segundo o Corpo de Bombeiros a condutora da moto a e carona, caíram quando a moto passou em cima de um óleo derramado por um ônibus que teve problemas mecânicos.

As duas mulheres foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal da Japuíba, em Angra. Passageiros do veículo chegaram a descer do ônibus para socorrer as vítimas.