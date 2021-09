Medida visa inibir acidentes de trânsito e o controle de doenças infecciosas e parasitárias

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio da Gerência de Vigilância em Saúde, deu um importante passo para inibir a permanência de animais de grande e médio porte abandonados nas vias públicas do município. Trata-se da contratação de empresa especializada na realização de serviços de captura, transporte, estadia, cuidados veterinários, alimentação e destinação adequada desses bovinos, muares e eqüinos.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, a medida tem a finalidade de reduzir a quantidade de animais abandonados pelas ruas e, consequentemente, evitar riscos de transmissão de doenças. “A presença de bovino, eqüino ou muar nas ruas e sem cuidados básicos de sobrevivência coloca em risco a saúde dos próprios animais e dos humanos devido à transmissão de doenças, causando expressivo impacto no controle de zoonoses, já que eles espalham lixo o que favorece a presença de roedores e aracnídeos. Há também a insegurança no trânsito. Ao longo das décadas, Barra Mansa tem registrado um acelerado processo de crescimento de bois, mulas e cavalos soltos em vias públicas de bairros periféricos e centrais. Por isso, este serviço é de extrema importância”, esclareceu.

Os animais apreendidos serão encaminhados ao alojamento da empresa, que tem sede em Porto Real, no distrito de Bulhões. Na unidade, eles receberão os cuidados necessários, como alimentação, tratamento veterinário e medicamentos. “Todos os animais alojados serão vacinados e vermifugados como medida preventiva, como forma de obter um controle sanitário integral. Além desses procedimentos, os animais serão chipados com todas as suas informações cadastrais.

Antônio Marcos também esclareceu que o prazo máximo de permanência dos animais nos alojamentos da empresa é sete dias, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.937/97. A liberação do animal para o proprietário será efetuada de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas, mediante o pagamento de taxas referentes à diária, no valor de 10 UFIRs, multas que variam entre 125 e 325 Ufirs e a quitação das despesas relativas aos exames para detectar anemia infecciosa eqüina e mormo, o acompanhado veterinário e a Guia de Trânsito Animal. Decorrido esse período, o animal será repassado à empresa como forma de ressarcimento pelos serviços já prestados.

– As multas são salgadas. Portanto, fica o alerta de reforço das cercas das propriedades a fim de evitar a fuga desses animais – alertou o coordenador.

RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS – A empresa dispõe de instrumentos, métodos e meios para recolher o animal respeitando sua dignidade, integridade e saúde física e mental, sem causar dor, sofrimento, estresse e angústia.

Equipes responsáveis pelo serviço já estão percorrendo os bairros com maior incidência de animais de grande e médio porte nas ruas. Mas, a solicitação para o recolhimento também pode ser feita pelo telefone (24) 3326-2588, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas.

Fotos: Paulo Dimas