Quem abre um negócio consegue obter documentação em até 24 horas; maior eficiência ocorreu após capacitação de servidores da prefeitura

A Casa do Empreendedor de Volta Redonda, que funciona na Rodoviária Francisco Torres, zerou a demanda de pendências dos últimos anos e, atualmente, a espera para abrir o próprio negócio na cidade é de apenas 24 horas. Isso se deu através da capacitação de servidores da prefeitura para utilização do sistema de Registro Mercantil Integrado, o Regin, que unifica as informações, desburocratiza o processo de emissão de alvarás e agiliza o funcionamento de empresas em Volta Redonda. O local reúne, gratuitamente, os serviços das secretarias municipais de Fazenda e Meio Ambiente, além da Vigilância Sanitária e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). Também abriga a 4ª Delegacia da Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro).

Segundo o coordenador da Casa do Empreendedor e da Jucerja, Haroldo Fernandes, a ideia do local é facilitar a vida de quem quer empreender, tanto em Volta Redonda quanto em outras cidades da região. O público-alvo é formado por empresários de qualquer porte, contadores e despachantes.

“Nosso objetivo é acolher quem quer empreender. A Jucerja de Volta Redonda atende também empresas, contadores e profissionais de outras cidades da região, como Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Pinheiral e Vassouras. A equipe orienta sobre questões como documentos necessários para instalação e abertura de empresas e pagamento de impostos. Antes, tínhamos o represamento de cerca de 150 análises de alvarás e, após esta capacitação, conseguimos zerar a demanda. Demos mais agilidade à emissão de alvarás e beneficiados os contribuintes e o município”, disse Fernandes.

A capacitação foi realizada no último mês pela administradora do Regin, Cristina Moura. Ela ressaltou que o serviço centralizado, em um local de fácil acesso, contribui para a abertura de novos empreendimentos, principalmente os pequenos negócios.

“Realizamos a abertura de cadastro dos MEIs; alteração de dados cadastrais; viabilidade de local; alvarás; nota fiscal eletrônica; declaração de faturamento e parcelamento. Durante as análises são avaliadas as condições documentais, espaciais (se está próximo de área de preservação ambiental e nascente ou córregos) e especificidade para cada atividade comercial. Se estiver tudo certo, no mesmo dia da regularização o microempreendedor já pode emitir nota fiscal”, afirmou.

Serviço

A Casa do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal. O telefone para contato é o: (24) 3339-9303. Foto: Arquivo/Secom PMVR