Crise hídrica: Saae-BM alerta para uso racional de água

Autarquia não descarta possibilidade de rodízio no sistema de abastecimento

O coordenador de Água e Esgoto do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barra Mansa, César Carvalho, informou nesta sexta-feira, 10, que a instituição está preparando uma grande articulação junto à população visando garantir o uso racional de água e os limites técnicos do sistema de abastecimento. A medida tem caráter urgente diante da estiagem prolongada deste ano e da crise hídrica que afeta todo o Brasil.

O intuito, segundo Carvalho, é alertar os cidadãos sobre um possível sistema de racionamento e da necessidade de reservatório nas residências e lojas comerciais. “Em Barra Mansa existem inúmeros imóveis que não dispõem de caixa d’água, com ligação direta as redes de abastecimento de água do Saae. Com as chances reais do abastecimento ocorrer uma vez ao dia, e em casos mais extremos, de haver rodízio no sistema de abastecimento, quem não tiver caixa d’ água em seu imóvel terá o fornecimento comprometido. Vale lembrar que atualmente o fornecimento de água acontece quase 24 horas e com a crise hídrica, esse procedimento não será mais possível”.

César disse ainda que nos próximos dias será desenvolvida uma ampla campanha de conscientização sobre a situação hídrica, envolvendo inclusive a Secretaria de Educação como forma de estimular os alunos a multiplicarem as informações entre os familiares e os vizinhos do bairro onde mora.

– Neste momento é extremamente importante lavar as roupas necessárias; evitar lavar quintais, garagens, calçadas e carros e quando o fizer reaproveitar a água usada na lavagem das roupas; na hora do banho manter o chuveiro fechado enquanto se ensaboa; manter a torneira fechada durante a escovação de dentes e no momento de ensaboar as louças da cozinha. Assim, esperamos que toda sociedade absorva esses costumes como forma de garantir o bem comum – ressaltou.

O Saae-BM capta água dos Rios Paraíba do Sul e Bananal, na altura do bairro Colônia Santo Antônio, para abastecimento do município. Atualmente, o nível do Rio Bananal encontra-se no seu no limite, segundo informações da autarquia. Já o nível do Rio Paraíba do Sul também registrou nos últimos meses, uma baixa expressiva, mas por enquanto, a situação é menos complexa, o que não significa que há preocupação, já que o cenário pode ser alterada repentinamente se houver uma redução na vazão da Represa do Funil, em Resende.

CRISE – Segundo dados divulgados esta semana pelo Ministério de Minas e Energia, o Brasil enfrenta a pior crise hídrica das últimas décadas. Já em 2020, foi necessário explorar volumes adicionais de reservatórios das hidrelétricas de Furnas, Itaipu e de São Francisco para dar conta de suprir o consumo de energia, o que diminuiu o nível dos reservatórios.

A falta de chuvas que permaneceu em maio deve continuar nos próximos meses, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, com piores índices de chuva para o Sistema Interligado Nacional (SIN) em 91 anos de histórico do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Fotos: Paulo Dimas