Um homem, ainda não identificado, foi preso e um adolescente foi apreendido na tarde desta sexta-feira, após uma denúncia anônima com arma, drogas e munições em uma área de mata da Servidão D, no bairro Jardim Cidade do Aço em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos uma pistola glock calibre .40 com kit rajada e numeração suprimida, um carregador com 13 munições, 19 pinos de cocaína, 27 tambores (recipiente maior) de maconha, uma sacola com 300 gramas da mesma droga, 39 pedaços pequenos do entorpecente, um rádio transmissor, três balanças de precisão, três facas, uma placa de colete balístico e dois celulares. O material estava em uma mochila preta.

Os policiais se dividiram, fizeram o cerco, e realizaram a abordagem nos fundos dos predinhos localizados na servidão. A dupla foi levada para a delegacia de polícia da cidade.