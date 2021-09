A Loja de celular, Top Celular, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira, em Volta Redonda. A loja fica situada na Avenida Paulo de Frontin com a Rua Luís Alves Pereira, no bairro Aterrado. O Cisp foi comunicado do arrombamento e acionou as viaturas policiais.

O responsável do estabelecimento foi avisado e quando chegou encontrou o vidro do estabelecimento solto. O dono da loja compareceu ao local. Não foi informado sobre o montante do furto.