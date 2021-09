Policial militar evita tentativa de homicídio, no bairro Retiro

Um policial militar, que estava de folga, atirou no pé de um homem que ameaçava a sua própria mulher com uma faca, na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A tentativa de homicídio ocorreu na tarde de quinta-feira. O homem portava uma faca e tentou atacar sua própria mulher. O policial à paisana acionou a Polícia Militar que enviou uma viatura no local.

O homem foi detido e levado ao Hospital do Retiro. Depois foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde o registro foi feito. O preso foi indiciado por tentativa de homicídio.