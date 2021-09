Desta vez, os beneficiados são os moradores do bairro Padre Josimo. Espaço tem capacidade para atender 3,5 mil famílias

O secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, entregou na manhã desta sexta-feira, dia 10, o 27º Centro de Referência de Ação Comunitária (Cras) que foi totalmente revitalizado pela administração municipal. Desta vez, os beneficiados foram os moradores do bairro Padre Josimo. A equipe é composta por coordenador, assistente social, psicólogo, orientador social, administrativo e entrevistador. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

O novo espaço tem capacidade para atender 3.500 famílias e já possui 1200 cadastradas. Entre as atividades desenvolvidas no local estão as ações do Programa de Atendimento Integral as Famílias (PAIF) que prevê o acompanhamento familiar; atendimentos em geral como insegurança alimentar e benefícios do Governo Federal e a criação de grupos de demandas especificas identificadas durante o primeiro atendimento.

Outra ação que será disponibilizada no Cras Dr. Francisco Theodoro de Castro é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, com grupos separados por faixas etárias, onde são trabalhadas questões pertinentes ao desenvolvimento de crianças e adolescentes e temáticas que façam parte do cotidiano deles. A princípio, o espaço vai abrigar as oficinas de cabeleireiro, manicure, Telecentro e servirá ainda como sede das ações do Grupo de Convivência do bairro.

“Procuramos fazer essas atividades sempre de forma lúdica, para que, principalmente as crianças e adolescentes, se sintam bem e acolhidos no espaço”, explicou a assistente social Tamiris Moreira que integra a equipe do Cras.

O presidente da associação de moradores do Padre Josimo, Sebastião Monteiro, ressaltou que depois de muito tempo, o bairro está recebendo novamente ações do governo municipal.

“Hoje é um dia para comemorar. Estamos ganhando de volta o Cras, que é tão importante para o nosso bairro. Além de todas as ações que a Smac traz para o Padre Josimo, ainda utilizamos esse espaço para as nossas reuniões, onde são discutidas questões ligadas ao bom andamento do bairro. Só tenho a agradecer ao prefeito Neto ao Munir por olhar novamente para o Padre Josimo”, disse Monteiro.

O secretario Municipal de Ação Social destacou que serão realizadas ações de zero a cem anos, atendendo assim a toda a população do bairro.

“Hoje é um dia de alegria, pois estamos entregando para a população de Volta Redonda mais uma unidade do Centro de Referência de Ação Comunitária. Estamos aqui para ser a referência das famílias e a porta de entrada das suas necessidades básicas. Para isso, contamos com toda a comunidade para que possamos oferecer um atendimento de excelência. Precisamos de um diálogo constante para que a gente possa conhecer, de fato, das necessidades do bairro”, disse Munir Francisco.