PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime quando abordaram um veículo BMW X3 Drive20IW31, na noite desta sexta-feira, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, na Praça de Pedágio, em Itatiaia.

Durante fiscalização, o veículo com placa de São Bernardo do Campo- SP, conduzido por um homem, de 51 anos, foi constatado que ele estava com o direito de dirigir suspenso de 14 de maio de 2021 até 13 de dezembro de 2021.

O condutor foi detido e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), que será enviado ao Ministério Público. O condutor de veículo assinou um termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. O veículo foi liberado para ser conduzido por outro condutor devidamente habilitado.

Além do crime de trânsito, o condutor do veículo foi multado em R$ 880,47 por conduzir com a CNH suspensa.