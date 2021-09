Previsão para início do ensino híbrido – online e presencial – é na próxima segunda-feira, dia 13, obedecendo aos protocolos sanitários

A Secretaria Municipal de Educação (SME) se prepara para receber na próxima segunda-feira (13), mais de 20 mil alunos na volta às aulas presenciais em 104 unidades da Rede Municipal de Ensino – inclusive creches. O retorno ocorrerá em sistema híbrido – online e presencial – após profissionais da Educação terem recebido a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19. A volta será para todos que optarem pelo ensino híbrido, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio – incluindo EJA (Educação de Jovens e Adultos). Estão previstas atividades remotas para o complemento da carga horária diária.

Neste momento, será respeitado o limite de até 50% de alunos em sala de aula, previsto em protocolos sanitários. Além do quantitativo, será levado em conta o tamanho de cada sala. Se o número de estudantes for maior que os 50%, a turma terá um rodízio: um grupo por semana. Quem não estiver na sala de aula, estará acompanhando pela plataforma online.

A SME também se organizou para receber alunos que queiram fazer refeições no colégio. Todo estudante terá direito, conforme o horário pré-estabelecido pela escola. Para saber mais, é preciso ligar para a unidade escolar.

A presença do aluno em sala de aula será decidida pelos pais ou responsáveis. No caso dos maiores de idade e do EJA, eles poderão optar pelo espaço físico ou virtual de ensino. Os que decidirem retomar as aulas presenciais assinarão um termo de compromisso com as orientações e normas de segurança. As aulas remotas continuarão sendo ofertadas somente àqueles que não aderirem ao modelo presencial. No caso dos estudantes que não têm acesso à internet, a Secretaria de Educação seguirá providenciando o material impresso.

“Estamos preparados para receber os estudantes. Todas as nossas escolas estão devidamente preparadas para o retorno e os profissionais orientados sobre os protocolos de segurança. As equipes diretivas, pedagógicas, professores e demais funcionários participaram de formações específicas para aprenderem juntos a lidar com quaisquer eventualidades. Máscaras foram adquiridas para servirem de estoque nas escolas, caso algum aluno chegue à unidade sem a proteção facial. Todos também terão a temperatura corporal aferida, além de uma escala de horários ter sido montada para entrada, alimentação e saída de pessoas, tudo para evitar aglomerações”, garantiu a secretária de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê.

Para receber os alunos, as escolas passaram por melhorias estruturais. Também foram colocados tapetes sanitizantes, dispensers de sabão líquido e lixeiras com pedal. Papel toalha, frascos com álcool em gel 70% foram distribuídos por todas as unidades, em salas de aula e demais ambientes escolares. Equipe de limpeza foi treinada e está preparada para os cuidados contra a disseminação da Covid-19.

*Carga horária na volta às aulas*

*Educação Infantil* – As turmas terão carga presencial diária de duas horas e espera-se que em outubro, ela seja ampliada para três horas. O restante da carga horária será computada no ensino remoto, com atividades pela plataforma, e com uma aula semanal ao vivo. As turmas estão escalonadas para entrada de acordo com a necessidade de cada unidade que atende à Educação Infantil.

*Anos Iniciais do Ensino Fundamental* – As turmas terão carga presencial diária de duas horas e trinta minutos, e espera-se que em outubro, essa carga seja ampliada para três horas. Não haverá intervalo. O restante da carga horária será computada no ensino remoto e nas atividades pela plataforma.

*Anos Finais do Ensino Fundamental* – As turmas terão aulas de 50 minutos; os alunos permanecerão na escola por três horas diárias; entre as aulas não haverá intervalo. Terão 10 minutos na entrada e 5 minutos entre uma aula e outra para os protocolos de higienização. O restante da carga horária será cumprido por meio das atividades remotas ou impressas oferecidas diariamente aos alunos.

*Ensino Médio* – Turmas do noturno terão todas as aulas presenciais; turmas do diurno terão de quatro a cinco aulas presenciais diárias, com intervalo após a segunda aula.

*Educação de Jovens e Adultos (EJA)* – Nos anos iniciais, as turmas terão aulas presenciais diariamente das 18h às 20h, e o restante da carga horária será computada no ensino remoto e nas atividades pela plataforma. Nos anos finais, as turmas terão aulas presenciais diariamente das 18h20 às 20h20, e o restante da carga horária será computada no ensino remoto e nas atividades pela plataforma.

Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom PMVR