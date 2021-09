Uma colisão envolvendo dois veículos de passeio na tarde deste sábado deixou sete pessoas feridas no km 256, da BR-193 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu os feridos que foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Uma das vítimas

Com o impacto, um dos veículos parou em cima da mureta. O trânsito ficou interrompido para o atendimento às vítimas. Fotos: Mayara da Silva Ribeiro